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Общество

Жителям Псковской области разрешили ходить в магазины одежды и обуви без перчаток

С 4 июля в Псковской области разрешается не носить перчатки при походе в магазины одежды и обуви. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, псковичи при посещении магазинов одежды и обуви могут либо продолжить использовать перчатки, либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

Кроме того, временной период с 9:00 до 11:00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, теперь носит рекомендательный характер.

В противокоронавирусном указе подчеркивается, что индивидуальные предприниматели и организации, которые осуществляют розничную торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек. 

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