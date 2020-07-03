Жителям Псковской области разрешили ходить в магазины одежды и обуви без перчаток

20:14, 03 июля 2020, ПАИ

С 4 июля в Псковской области разрешается не носить перчатки при походе в магазины одежды и обуви. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, псковичи при посещении магазинов одежды и обуви могут либо продолжить использовать перчатки, либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

Кроме того, временной период с 9:00 до 11:00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, теперь носит рекомендательный характер.

В противокоронавирусном указе подчеркивается, что индивидуальные предприниматели и организации, которые осуществляют розничную торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек.