Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

19:12, 03 июля 2020, ПАИ

В указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 закона области от 4 мая 2008 года № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А. В. от 2 июля 2020 года № 1219, на основании распоряжения администрации области от 5 марта 2020 года № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 26 июня 2020 года № 1171» дополнить словами «, от 02 июля 2020 г. № 1219»;

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) в абзаце четвертом подпункта «а» слова «, совершаемые в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта» исключить;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) по 14 июля 2020 года посещение гражданами ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет не распространяется на случаи:

посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

проведения без участия зрителей репетиций, позволяющих при их проведении обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и количеством не более пятнадцати человек при проведении репетиции на улице, не более десяти человек при проведении репетиции в помещениях организации;

осуществления библиотеками деятельности в соответствии с подпунктом 17 настоящего пункта;

осуществления музеями, музеями-заповедниками, картинными и (или) художественными галереями, выставочными залами деятельности в соответствии с подпунктом 19 настоящего пункта;»;

3) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;

4) подпункт «б» подпункта 3 пункта 2 признать утратившим силу;

5) в подпункте 4 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«4) обязать граждан:

а) соблюдать в период по 14 июля 2020 года социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе при посещении объектов религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в иных общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;»;

б) подпункт «д» признать утратившим силу;

в) подпункт «д.1» изложить в следующей редакции:

«д.1) при совершении прогулок в период по 14 июля 2020 года:

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров до других граждан, находящихся на улице, а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы;

не использовать уличное спортивное оборудование, уличное оборудование для игр, беседки, скамейки, иные элементы благоустройства;

не посещать детские игровые площадки;»;

г) подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) в период по 14 июля 2020 года:

носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктами «а», «д.1» настоящего подпункта, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим указом;

носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси, в объектах религиозных организаций;

в местах приобретения товаров (услуг) носить перчатки либо при входе в торговый зал объекта розничной торговли (помещение оказания услуг) обрабатывать руки дезинфицирующим средством;»;

6) в подпункте 8 пункта 2:

а) подпункт «а» признать утратившим силу;

б) в подпункте «в» слова «, а в торговых залах магазинов, осуществляющих розничную торговлю одеждой и (или) обувью, нахождение покупателей без перчаток» исключить;

в) подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) осуществить нанесение в торговых залах и перед кассами в объектах розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);»;

г) подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) выполнять пункт 1, подпункты 2.1 - 2.7, 2.9 - 2.11 пункта 2 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. 1 июня 2020 года;»;

7) подпункт 8.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8.1) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области, рекомендуется:

а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 только для граждан в возрасте старше 60 лет. Указанные рекомендации не распространяются на аптеки и аптечные пункты;

б) выполнять подпункт 2.8 пункта 2, пункт 3 рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. 1 июня 2020 года;»;

8) подпункт 8.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8.2) в период по 14 июля 2020 года религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

а) не допускать нахождение в объектах религиозной организации граждан без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а также без перчаток;

б) обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в объектах религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в том числе путем нанесения специальной разметки. При невозможности соблюдения в объектах религиозных организаций данной дистанции обеспечить совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), с соблюдением данной дистанции;

в) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;»;

9) подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«19) музеям, музеям-заповедникам, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам осуществлять деятельность при условии проведения индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обязательным выполнением рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. 10 июня 2020 года»;

10) пункт 5 признать утратившим силу;

11) подпункт 4 пункта 6 признать утратившим силу;

12) пункт 8 признать утратившим силу;

13) пункт 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) обеспечить последовательный перевод свободного коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в штатный режим работы.»;

14) в подпункте 2 пункта 13 слова «, указанных в приложении № 1 к настоящему указу» исключить;

15) подпункт 2 пункта 17 признать утратившим силу;

16) пункт 18.1 признать утратившим силу;

17) подпункты 1 и 2 пункта 23 признать утратившими силу;

18) в пункте 24.1 цифру «, 5» исключить;

19) приложение № 1 признать утратившим силу.

Настоящий указ вступает в силу с 4 июля 2020 года.

Ещё одним указом вносится изменение в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», дополнив его пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2. Организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, детских лагерей труда и отдыха (далее – организации), осуществлять на территории Псковской области деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления с обязательным выполнением следующих условий:

а) осуществление деятельности организации в закрытом круглосуточном режиме с осуществлением смены работников периодичностью не чаще чем один раз в 14 дней;

б) на период работы смены (14 дней) исключение возможности выезда работников за пределы организации;

в) выполнение рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 25 мая 2020 г., за исключением пункта 3.3 указанных рекомендаций.».

Настоящий указ вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Также отдельным указом губернатора вносятся изменения в пункт 3 указа губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«3. Пансионатам, санаторно-курортным организациям (санаториям) осуществлять деятельность на территории Псковской области с обязательным выполнением следующих условий:

1) равномерное распределение заселяемых граждан по всему номерному фонду пансионата, санаторно-курортной организации (санатория);

2) недопущение использования гражданами спа-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, расположенных в пансионате, санаторно-курортной организации (санатории);

3) проведение обязательной дезинфекции инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, иного инвентаря и оборудования, предоставляемого проживающим гражданам, после каждого проживающего гражданина;

4) выполнение Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1-0182.20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. 20 мая 2020 г.».

Настоящий указ вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Контроль за исполнением трёх указов остаётся за губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.