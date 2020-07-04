Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за сутки выявлен 51 новый случай коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 3020.
Количество выздоровевших за последние сутки вновь выше числа инфицированных. Побороли коронавирусную инфекцию 53 человека. Всего поправились после коронавируса 1163 псковича.
«При этом добавились два летальных исхода по заключениям патологоанатомов, сделанных в пик распространения заболевания. К сожалению, есть все основания считать, что в ближайшие несколько дней эта строка будет расти», - заключил губернатор.
«По активным очагам относительно спокойно, добавились три случая среди контактных на «Йура Корпорейшн Рус», - добавил Михаил Ведерников.