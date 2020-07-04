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Общество

Число выздоровевших после COVID-19 снова превысило количество заболевших в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 53 человека, общее число выздоровевших достигло 1163. Об этом в своем Instagram

Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области. Всего в регионе зафиксировали 3020 случаев заражения COVID-19.

«При этом добавились два летальных исхода по заключениям патологоанатомов, сделанных в пик распространения заболевания. К сожалению, есть все основания считать, что в ближайшие несколько дней эта строка будет расти», - заключил губернатор.

В новых очагах коронавируса ситуация «спокойная», заверил губернатор. Еще у трех людей, контактировавших с сотрудниками «Йура Корпорейшн Рус», подтвердился коронавирус.

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