Число выздоровевших после COVID-19 снова превысило количество заболевших в Псковской области

10:11, 04 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 53 человека, общее число выздоровевших достигло 1163. Об этом в своем Instagram

Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области. Всего в регионе зафиксировали 3020 случаев заражения COVID-19.

«При этом добавились два летальных исхода по заключениям патологоанатомов, сделанных в пик распространения заболевания. К сожалению, есть все основания считать, что в ближайшие несколько дней эта строка будет расти», - заключил губернатор.

В новых очагах коронавируса ситуация «спокойная», заверил губернатор. Еще у трех людей, контактировавших с сотрудниками «Йура Корпорейшн Рус», подтвердился коронавирус.