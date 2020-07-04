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Общество

Пешеходно-прогулочную зону хотят обустроить на месте «Магеллана» в Пскове

Фото: Андрей Степанов.

Глава Пскова Елена Полонская считает, что крытый рынок «Магеллан» необходимо снести, а на его месте обустроить пешеходно-прогулочную зону. В своем Instagram глава города прокомментировала заседание градостроительного совета, состоявшееся накануне.

«Члены градсовета были единогласны в своем решении – здание в данном виде оставаться не может, это противоречит архитектуре города», - написала Елена Полонская.

Глава Пскова подчеркнула, что особенно неуместно «чудо-конструкция эпохи 90-х годов» выглядит после ремонта Рижского проспекта. «Конечно, время изменилось, особенно, когда ремонтируют Рижский проспект, «Магеллан» словно сам подчеркивает эту неуместность и выглядит инородным телом», - считает она.

Фото: Instagram Елены Полонской.

«Необходимо разработать варианты развития этой и прилегающих территорий, в частности обустроить пешеходно-прогулочную зону», - подытожила Елена Полонская.

3 июля на градсовете озвучили три варианта решения проблемы, однако участники заседания пришли к выводу, что «Магеллан» необходимо снести.

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