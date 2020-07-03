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Общество

Снести нельзя оставить: градсовет рассмотрел варианты застройки «Магеллана» в Пскове

Варианты застройки территории на месте рынка «Магеллан» рассматривают в Пскове. Данный вопрос обсуждают на градостроительном совете 3 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Нестационарный торговый центр и вещевой рынок «Магеллан» расположен по адресу: Рижский проспект, 49б.

Заместитель главы администрации города Пскова Валентина Зубова отметила, что следует либо оставить рынок в прежнем виде, либо обсудить другие варианты.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков отметил, что 54% псковичей против рынка, остальные за него.

«Можно провести реконструкцию рынка, совместить пешеходную зону и торговлю, - отметил Скачков. – Ещё вариант, обустроить аллею, тротуар или бульвар в качестве прогулочной зоны или сделать парковку».

Сам Евгений Скачков выразил мнение, что вместо рынка следует оставить прогулочные зоны и разноплановый бизнес.

«Чтобы была возможность почистить обувь, починить часы», - добавил Скачков.

Искусствовед, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева согласилась с тем, что «Магеллан» нужно убирать и организовать прогулочную зону, а торговлю можно предусмотреть сезонную.

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