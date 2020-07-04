0
15:45
«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
14:38
Умер псковский поэт Николай Либиков
14:06
Полистовский заповедник открывается для посетителей
13:01
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
12:42
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
11:45
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
11:14
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
Еще новости
Общество

Сериал «Текст. Реальность» вышел в онлайн-кинотеатрах

Стопкадр: kino-teatr.ru

3 июля вышел сериал «Текст. Реальность» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Сериал доступен на одном из видеосервисов, сообщил в своем Instagram актер Александр Петров.

«Текст. Реальность» - это многосерийная версия кинокартины по роману Дмитрия Глуховского, вышедшей на экраны в октябре 2019 года (режиссер – Клим Шипенко). Сборы составили почти 400 миллионов рублей. В 2020 году фильм получил Гран-при премии «Золотой орел», а потом был признан лучшим фильмом 2019 года по версии премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Как пишут «Аргументы и факты», в новой версии пять серий по 50 минут. Основные сюжетные линии в картине сохранены, а роли исполняют те же актеры. Вместе с тем в сериале знакомая история показана несколько иначе, чем в прежнем варианте.

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи», - пояснил режиссер Клим Шипенко.

Кроме того, в телевизионной версии не будет некоторых киноприемов, в частности ярко выраженной музыки и параллельного монтажа.

«[Мы] займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения, - пообещал он. - Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в сериале „Текст. Реальность“ будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
04 июля 2020
«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове
Умер псковский поэт Николай Либиков
04 июля 2020
Умер псковский поэт Николай Либиков
Полистовский заповедник открывается для посетителей
04 июля 2020
Полистовский заповедник открывается для посетителей
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
04 июля 2020
В Пскове на неделю перекроют Ольгинский мост
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
04 июля 2020
Александр Котов поздравил работников потребительской кооперации Псковской области
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
04 июля 2020
26 человек умерли от коронавируса в Псковской области
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
04 июля 2020
К разработке дизайн-кода Печор приступят этим летом
Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области
04 июля 2020
Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...