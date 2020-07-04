Сериал «Текст. Реальность» вышел в онлайн-кинотеатрах

16:30, 04 июля 2020, ПАИ

3 июля вышел сериал «Текст. Реальность» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Сериал доступен на одном из видеосервисов, сообщил в своем Instagram актер Александр Петров.

«Текст. Реальность» - это многосерийная версия кинокартины по роману Дмитрия Глуховского, вышедшей на экраны в октябре 2019 года (режиссер – Клим Шипенко). Сборы составили почти 400 миллионов рублей. В 2020 году фильм получил Гран-при премии «Золотой орел», а потом был признан лучшим фильмом 2019 года по версии премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Как пишут «Аргументы и факты», в новой версии пять серий по 50 минут. Основные сюжетные линии в картине сохранены, а роли исполняют те же актеры. Вместе с тем в сериале знакомая история показана несколько иначе, чем в прежнем варианте.

«Мы дополним линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. Так, будет подробнее рассказана история героев Асмус и Янковского. Их отношения будут нюансированы, зритель получит больше подробностей об их связи», - пояснил режиссер Клим Шипенко.

Кроме того, в телевизионной версии не будет некоторых киноприемов, в частности ярко выраженной музыки и параллельного монтажа.

«[Мы] займемся документальным погружением зрителя в реальность произведения, - пообещал он. - Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в сериале „Текст. Реальность“ будут сделаны иначе, чтобы зритель имел возможность взглянуть на эту историю с другого ракурса».