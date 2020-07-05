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Общество

Вера Емельянова поприветствовала участников Кургана Дружбы

 

Курган Дружбы - 2020. Фото газеты «Призыв»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поприветствовала участников 61-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» 5 июля, передаёт корреспондент газеты «Призыв» Себежского района.

«Мы ощущаем огромную ответственность перед нашими предками и перед нашим будущим поколением за то, что произошло 75 лет тому назад», – отметила она.

Курган Дружбы - 2020. Фото газеты «Призыв»

Вера Емельянова подчеркнула значимость людей, которые отдали много, чтобы «наша земля сегодня жила и процветала».

«Мы благодарны вам, уважаемые друзья, коллеги из Белоруссии. Поздравляем вас с праздником, с днём памяти, который сегодня нас всех объединяет. Мы приветствуем и наших коллег из Латвии, которые нашли время, желание и возможность присутствовать на этой земле. Нашу Победу мы не отдадим никому», – добавила она.

Курган Дружбы - 2020. Фото газеты «Призыв»

Также с приветственным словом выступил председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев. «В 61-й раз на этом удивительном месте нас собрала память. Память о нашем великом прошлом. Память о нашей Великой Победе, победе над нацизмом. Память о тех годах, когда мы вместе, рука об руку, сражались с фашизмом, освобождая нашу землю», – обратился он к участникам встречи.

Курган Дружбы - 2020. Фото газеты «Призыв»

«Я хотел бы сказать слова искренней благодарности нашим очень близким друзьям и соседям, руководству Псковской области за то, что они также свято чтут эти традиции. Я абсолютно уверен, что никакая пандемия не позволит разорвать эти связи, которые навечно сделали нас не просто близкими, а родными людьми», – добавил Владимир Терентьев.

Также участники мероприятия традиционно зажгли партизанский костёр.

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