Более 1% населения Плюсского района заразилось коронавирусом

13:46, 06 июля 2020, ПАИ

Плюсский район стал единственным муниципалитетом в Псковской области, в котором более одного процента населения заразилось коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-live 6 июля.

Александр Нестерук отметил, что в среднем по области коронавирусом заразилось 0,5 % населения. В Пскове показатель заражения коронавирусом ниже среднеобластного, в Великих Луках – выше.

По последним данным, в Плюсском районе коронавирусом заразились 88 человек. По состоянию на 1 января 2020 года в Плюсском районе проживало 7 179 человек.

Всего в Псковской области выявлено 3 084 случая заражения коронавирусом, 1 204 человека выздоровело, 28 – умерло.