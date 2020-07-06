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Общество

За сутки ещё 38 жителей Псковской области подцепили коронавирус

Ещё 38 жителей Псковской области подцепили коронавирус, количество зараженных за весь период достигло 3084 человек, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

За минувшие сутки выздоровело 17 человек, таким образом, общее число оправившихся от болезни псковичей достигло 1204. Умерло двое, число смертей за весь период достигло 28 случаев.

За сутки проведено 452 исследования. В общей сложности - 48 558.
 
Статистика по районам выглядит так: Псков – 918, Великие Луки – 624, Бежаницкий район - 29, Великолукский район – 164, Гдовский район – 65, Дедовичский  район – 39, Дновский район - 95, Красногородский район – 9, Куньинский район –26, Локнянский район - 9, Невельский район - 107, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район - 60, Опочецкий район – 38, Островский район – 225, Палкинский район - 34, Печорский район – 38, Плюсский район – 88, Порховский район - 136, Псковский район – 252, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 8, Пыталовский район – 15, Себежский район – 21, Стругокрасненский район – 40, Усвятский район - 18.

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