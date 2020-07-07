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Общество

12 проектов презентуют на Форуме молодых семей Псковской области

В рамках промежуточного этапа первого регионального онлайн-форума молодых семей Псковской области с 22 июня по 6 июля участники подготовили 15 проектов, 12 из которых выйдут на презентацию в рамках заключительного дня, 7 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы форума.

В течение всего промежуточного этапа специалисты Управления общественных проектов и молодежной политики и проектного офиса «Команды2018» помогали участникам доработать инициативы до проектного уровня.

26 июня  участники предоставили заполненные рабочие тетради Форума со своими идеями, целями, задачами и другими составляющими проекта, а уже 2 июля состоялась онлайн конференция с участниками по обратной связи. С авторами всех проектов эксперты проговорили обо всех составляющих проекта от зарождения идеи до подсчета бюджета проекта.

«Среди наиболее острых проблем в районах у молодых семей чаще всего отмечались инициативы по созданию общественного спортивного пространства для детей и молодежи, созданию клубов для молодых семей с возможностью получения адресных юридических, психологических и иных консультаций,  формированию безопасного интернет-пространства для детей младших классов; ведению систематичной работы с молодежью по патриотическому воспитанию через восстановление памятников и захоронений», - уточнили организаторы.

В работе форума приняли участие 27 семей из Великих Лук, Пскова, Дедовического, Палкинского, Островского, Красногородского, Опочецкого, Новоржевского, Бежаницкого, Усвятского, Псковского, Куньинского, Дновского районов.

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