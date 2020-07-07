Более 11,7 млн человек в мире заразились коронавирусом

10:03, 07 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 7 июля в мире зарегистрировано 11 748 985 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 540 860 человек. Количество выздоровевших – 6 742 608.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 041 035. В этой стране от коронавируса умерло 132 981 человек, выздоровело – 1 325 066.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 687 862 человека, выздоровело – 454 329, умерло – 10 296. В Псковской области выявлено 3 084 случая заражения коронавирусом, 1 204 человека выздоровело, 28 – умерло.