Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции

10:23, 07 июля 2020, ПАИ

Новый прокурор Псковской области Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции. Об этом глава регионального надзорного ведомства сказал в обращении к властям и коллективу прокуратуры 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Назначение на должность прокурора Псковской области Иван Грибов назвал новым этапом в его жизни. «Думаю, что Псковская земля интересное место работы. Коллектив прокуратуры работоспособный, и те отзывы, которые я слышал от коллег, всегда были положительными», – отметил он.

«Мы продолжим исполнять те задачи, которые перед нами ставит Генеральная прокуратура», – добавил Иван Грибов.