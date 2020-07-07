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Общество

Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции

Иван Грибов

Новый прокурор Псковской области Иван Грибов намерен сохранить сложившиеся в псковской прокуратуре традиции. Об этом глава регионального надзорного ведомства сказал в обращении к властям и коллективу прокуратуры 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Назначение на должность прокурора Псковской области Иван Грибов назвал новым этапом в его жизни. «Думаю, что Псковская земля интересное место работы. Коллектив прокуратуры работоспособный, и те отзывы, которые я слышал от коллег, всегда были положительными», – отметил он.

«Мы продолжим исполнять те задачи, которые перед нами ставит Генеральная прокуратура», – добавил Иван Грибов.

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