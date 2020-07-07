Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры

10:01, 07 июля 2020, ПАИ

Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представили властям и сотрудникам прокуратуры 7 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В мероприятии, которое проходит в актовом зале областной прокуратуры, принимают участие губернатор Псковской области, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, председатель Псковского областного Собрания депутатов, главный федеральный инспектор по Псковской области, руководители правоохранительных и судебных органов региона.

Государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов назначен на должность прокурора Псковской области указом президента Российской Федерации от 30 июня 2020 года. Кандидатуру Ивана Грибова согласовали депутаты Псковского областного Собрания.

Иван Грибов родился в 1975 году в Республике Марий-Эл. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права, далее работал в органах прокуратуры Пензенской области на должностях следователя, старшего следователя, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года стал первым заместителем прокурора Удмуртской Республики.

Иван Грибов награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».