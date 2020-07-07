0
18:00
«Некоторые задания вводили в ступор»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
17:50
Больше половины суммы собрали псковичи на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой
17:41
В Пскове полностью сгорел автомобиль
17:36
Как идёт строительство инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:55
Псковская область приступила к юридическому оформлению строящейся инфекционной больницы
16:39
Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове
16:24
Восемь новых очагов ДТП выявлено в Псковской области
Еще новости
Общество

Восемь новых очагов ДТП выявлено в Псковской области

В Псковской области за первые полгода было выявлено восемь новых очагов ДТП. Об этом было объявлено на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин подчеркнул, что это один из целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и предложил в ближайшее время обсудить план мероприятий по ликвидации вновь выявленных аварийных участков.

Также на заседании была озвучена информация о принятых мерах по ликвидации выявленных по итогам 2019 года мест концентрации ДТП. Всего в регионе за прошлый год было зафиксировано 13 таких аварийно-опасных участков дорог. По каждому из них уже определён комплекс мер, часть из которых уже выполнена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Некоторые задания вводили в ступор»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
07 июля 2020
«Некоторые задания вводили в ступор»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Больше половины суммы собрали псковичи на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой
07 июля 2020
Больше половины суммы собрали псковичи на реабилитацию 7-летней Насти Андреевой
В Пскове полностью сгорел автомобиль
07 июля 2020
В Пскове полностью сгорел автомобиль
Как идёт строительство инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 июля 2020
Как идёт строительство инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область приступила к юридическому оформлению строящейся инфекционной больницы
07 июля 2020
Псковская область приступила к юридическому оформлению строящейся инфекционной больницы
Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове
07 июля 2020
Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы в Пскове
Восемь новых очагов ДТП выявлено в Псковской области
07 июля 2020
Восемь новых очагов ДТП выявлено в Псковской области
Псковская область перешла в «зелёную зону» по коэффициенту распространения коронавируса
07 июля 2020
Псковская область перешла в «зелёную зону» по коэффициенту распространения коронавируса

Идет загрузка...