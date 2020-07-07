Восемь новых очагов ДТП выявлено в Псковской области

16:24, 07 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за первые полгода было выявлено восемь новых очагов ДТП. Об этом было объявлено на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения 7 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин подчеркнул, что это один из целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и предложил в ближайшее время обсудить план мероприятий по ликвидации вновь выявленных аварийных участков.

Также на заседании была озвучена информация о принятых мерах по ликвидации выявленных по итогам 2019 года мест концентрации ДТП. Всего в регионе за прошлый год было зафиксировано 13 таких аварийно-опасных участков дорог. По каждому из них уже определён комплекс мер, часть из которых уже выполнена.