Где в Псковской области находятся места концентрации ДТП

09:48, 29 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 28 февраля назвали места концентрации ДТП по итогам 2019 года. Всего таких аварийно-опасных участков дороги – 13. Псковское агентство информации выяснило, где в прошлом году в регионе были зафиксированы места концентрации ДТП, и какие мероприятия будут проводить областные власти, чтобы их ликвидировать.

Что такое место концентрации дорожно-транспортных происшествий? Это участок дороги или улицы, не превышающий одного километра вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Из общего числа таких опасных дорожных мест девять выявлены в Пскове, три — в Великих Луках, и одно – в Опочке. Всего на этих участках дорог за год произошли 45 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 58 человек, включая 27 пешеходов.

По словам председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, уже произведен соответствующий анализ этих мест и разработаны мероприятия по их ликвидации.

Так, в Пскове одним из мест концентрации ДТП стало пересечение Рижского проспекта и улицы Печорской. Здесь в 2019 году произошли три дорожных аварии и во всех случаях были сбиты пешеходы. Все трое пешеходов в результате ДТП пострадали.

Для изменения ситуации на этом участке в 2020 году запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» и обустройство светофора типа Т7 (желтый мигающий).

Ещё одно опасное место на дорогах Пскова – перекрёсток Рижского проспекта и улицы Юбилейной. Здесь за год зафиксированы пять ДТП: три столкновения машин и два наезда на пешеходов. Всего пострадали семь человек.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, областные власти в этом году запланировали на данном перекрестке работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп-линия», а также планируют предусмотреть установку стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ, то есть фиксацию нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора и контроль «Стоп-линии».

Перекресток улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии – ещё одно место концентрации ДТП в Пскове. Здесь в 2019 году произошли пять дорожных аварии: три столкновения машин, один наезд на пешехода и одно иное. Всего в ДТП пострадали пять человек.

На этом перекрестке в 2020 году запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп-линия», по восстановлению дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью регулируемого пешеходного перехода на улице Кузбасской дивизии перед пересечением с улицей Юбилейной при движении от Восточного проезда. Здесь также планируется предусмотреть установку стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ.

При реконструкции данного перекрестка – строительства улицы Кузбасской дивизии для соединения ее участков на пересечении с улицей Юбилейной – планируется пересмотреть режим работы светофорного объекта с учетом минимизирования количества конфликтных точек пересечения потоков «Транспорт – транспорт», «Транспорт – пешеход».

Также местом концентрации ДТП названа улица Юбилейная на участке от улицы Мирной до Красноармейской набережной. Здесь в прошлом году зафиксированы три ДТП. Во всех случаях были сбиты пешеходы, все они пострадали.

Чтобы исправить ситуацию, в 2020 году на улице Мирной перед пересечением с улицей Юбилейной запланированы работы по обустройству двух нерегулируемых пешеходных переходов по линии тротуара улицы Мирной с нанесением термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп-линия».

Площадь Победы также стало местом концентрации ДТП в Пскове в 2019 году. На этом участке произошли три ДТП. Во всех случаях были сбиты пешеходы, все они пострадали.

Чтобы устранить этот аварийно-опасный участок дороги в этом году на примыканиях площади с улицами Советской, Яна Фабрициуса, Кузнецкой запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», а на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской со стороны улицы Свердлова запланировано обустройство светофора типа Т7 (желтый мигающий).

Ещё одно опасное место на дорогах Пскова – пересечение Крестовского шоссе с Болотным проездом (переулок Зимний). Здесь в 2019 году зафиксированы три ДТП. Во всех случаях произошли столкновения машин, в результате которых всего пострадали четыре человека.

Чтобы исправить ситуацию на данном участке дороги, областные власти в 2020 году планируют изменить организацию дорожного движения: с внутренних полос движения разрешить поворот налево и разворот; с крайних полос движение разрешить движение только прямо и направо; при движении со стороны Морозовской ветки светофор Т1 заменить на Т1л (установить дополнительную секцию); изменить конфигурацию изображения на дорожных знаках 5.15.1 «Направления движения по полосам» с учетом изменения организации дорожного движения; также запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 1.12 «Стоп-линия», линии 1.18 «Стрелы».

Октябрьская площадь также признана аварийно-опасным участком дороги. Здесь в 2019 году произошли четыре ДТП: три наезда на пешеходов и одно столкновение автотранспорта. Всего пострадали четыре человека.

Проанализировав ситуацию, областные власти пришли к мнению, что в 2020 году на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской в районе дома №9 необходимо поставить светофор типа Т7 (желтый мигающий).

Кроме того, в связи с обустройством регулируемого пешеходного перехода на Октябрьском проспекте в районе дома №14 будут предусмотрены мероприятия по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на Октябрьском проспекте в районе дома №10 и перенаправлении пешеходного потока путем установки ограничивающих пешеходных ограждений. Также запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», линии 1.7.

Также опасным местом на дорогах Пскова названа улица Леона Поземского на участке от улицы Труда до моста «Троицкий». Здесь в прошлом году зафиксированы четыре ДТП: три наезда на пешеходов, одно столкновение машин. Всего пострадали восемь человек.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, планируется пересмотреть организацию дорожного движения с учетом реконструкции улицы Леона Поземского.

Ещё одно место концентрации ДТП в Пскове – перекресток улиц Олега Кошевого и Белинского. Здесь в 2019 году произошли три ДТП. Во всех случаях столкнулся автотранспорт. Всего пострадали четыре человека.

Проанализировав ситуацию, областные власти приняли решение, что в 2020 году будут внесены изменения в организацию дорожного движения путем установки двух дорожных знаков 4.1.2 «Движение направо» при выезде с улицы Белинского на улицу Олега Кошевого.

В Великих Луках одним из мест концентрации ДТП по итогам 2019 года стала улица Гагарина между домами №125 и 129 (вне пешеходного перехода). Здесь произошли три ДТП. Во всех случаях сбили пешеходов, всего пострадали пять человек.

Чтобы исправить ситуацию, в 2020 году запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», планируется также предусмотреть установку стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ и проработать вопрос об устройстве шумовых полос перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Ещё одно опасное место на дорогах в Великих Луках – перекресток Октябрьского проспекта и улицы Промышленной. В 2019 году здесь зафиксированы три ДТП. Во всех случаях сталкивался автотранспорт, всего пострадали пять человек.

Планируется, что в 2020 году на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог пройдут работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», линий 1.13 и 1.20 «Уступи дорогу» (направление выезда из Великих Лук), линии 1.7 в пределах перекрестка. Также будет рассмотрен вопрос о размещении дополнительных дорожных знаков над проезжей частью 2.4 «Уступи дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги».

Ещё одним местом концентрации ДТП в Великих Луках является улица Гагарина на участке вдоль домов №19, 21 и 44. Там находится нерегулируемый пешеходный переход, где в 2019 году произошли три ДТП. Во всех случаях были сбиты пешеходы, всего пострадали четыре человека.

Для исправления ситуации в 2020 году планируется предусмотреть установку стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД РФ, проработать вопрос об устройстве шумовых полос перед нерегулируемым пешеходным переходом и установку светофора с вызывной кнопкой.

В Опочке местом концентрации ДТП назван перекресток улиц Ленина и Коммунальной, где находится регулируемый пешеходный переход. Здесь в 2019 году зафиксированы три ДТП. Во всех случаях были сбиты пешеходы, всего пострадали три человека.

Чтобы исправить ситуацию, в 2020 году запланированы работы по нанесению термопластиком горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», строительство наружного искусственного освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Опочка – Красногородск – граница с Латвией на участке км 0+000 – 2+239 в Опочецком районе.

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Благодаря участию в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области дорожная сеть приводится в нормативное состояние, что, в том числе, способствует снижению аварийности на дорогах. В 2019 году в рамках нацпроекта был отремонтирован 171 километр дорог. Однако впереди у региональных властей много работы, по результатам которой процент качественных и безопасных дорог должен возрасти, а число мест концентрации ДТП сведено к нулю.

По материалам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.