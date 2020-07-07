Псковская область приступила к юридическому оформлению строящейся инфекционной больницы

16:55, 07 июля 2020, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области готовит документы для создания нового юридического лица для строящейся инфекционной больницы, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко во время визита на объект, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко подчеркнула, что новая больница необходима в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации, кроме того, дополнительные мощности позволят оказывать более качественную помощь жителям региона. В комитете уже определили, какое оборудование поставят в медучреждение.

Новая инфекционная больница появится в Пскове, а её отделение - в Великих Луках. Общая мощность медицинских учреждений составит порядка 300 коек. Работа на строительных площадках ведётся в три смены. Планируется, что объект сдадут 15 сентября.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила высокие темпы строительства инфекционной больницы.