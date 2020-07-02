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Общество

В строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов

Более 270 специалистов принимают участие в строительстве инфекционных больниц в Псковской области. 2 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с представителями Минобороны РФ и региональными специалистами вопросы строительства больниц, пишет пресс-служба администрации Псковской области.

Новая инфекционная больница появится в Пскове, а её отделение - в Великих Луках. Общая мощность медицинских учреждений составит порядка 300 коек.

На обеих площадках начались работы по подготовке основания. В Пскове больницу построят на улице Доставалова, а в Великих Луках - на Октябрьском проспекте.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что в Пскове более 200 специалистов и 40 единиц техники работают на площадке. В Великих Луках – порядка 70 человек и 20 единиц техники.

Продолжается активное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части ускорения работы по подготовке к техническому присоединению к инженерным сетям. С руководством Псковского филиала «Россети Северо-Запад» достигнута договорённость, что к концу июля оба объекта будут готовы к подключению электроснабжения по постоянной схеме. Стороны обсудили, какие вопросы необходимо решить для подготовки к подключению. В частности, муниципальные власти Пскова и Великих Лук должны своевременно выдать разрешения на проведение земляных работ. Губернатор поручил Василию Осипову вопрос держать на особом контроле.

Работа на строительных площадках ведётся в три смены. Глава региона заявил о необходимости провести разъяснительную работу с населением по графику строительства.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова рассказала, что в настоящее время готовятся документы по медицинскому учреждению, в том числе прорабатывается Устав организации, которые позволят в дальнейшем пройти государственную регистрацию учреждения. Медико-техническое задание уже согласовано, подписана и проектная документация.

«Все вопросы решаются за считаные часы, а не дни. Нам тоже надо работать в том же темпе», - Михаил Ведерников отметил оперативную и слаженную работу коллег из Министерства обороны России.

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