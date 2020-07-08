В Псковской области будут развивать водный туризм

10:27, 08 июля 2020, ПАИ

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, находящийся 8 июля с рабочим визитом в регионе, заявил, что Псковская область может быть в числе лучших по развитию водного туризма, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что регион заинтересован в этом направлении, поскольку в условиях пандемии и закрытых государственных границ Псковская область будет еще больше привлекать туристов.

Концепцию водного туризма псковские власти проработают вместе с комитетом по культуре.