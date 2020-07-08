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Общество

В Псковской области будут развивать водный туризм

Фото: Дарья Хваткова.

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, находящийся 8 июля с рабочим визитом в регионе, заявил, что Псковская область может быть в числе лучших по развитию водного туризма, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что регион заинтересован в этом направлении, поскольку в условиях пандемии и закрытых государственных границ Псковская область будет еще больше привлекать туристов.

Концепцию водного туризма псковские власти проработают вместе с комитетом по культуре.

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