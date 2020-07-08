В Пскове с рабочим визитом находится президент Федерации гребного спорта России

10:15, 08 июля 2020, ПАИ

Гребную базу в Пскове сегодня, 8 июля, посетил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Гостя сопровождает губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поблагодарил президента федерации за визит и подчеркнул, что в псковском гребном спорте работает легендарный тренерский состав и воспитанники базы показывают хорошие результаты.

При этом Михаил Ведерников констатировал, что гребная база находится не в лучшем состоянии: требуется ремонт помещений и новое оборудование.

«Мы всё понимаем, спасибо, что работаете над этим, - отметил Алексей Свирин. - Это огромная история, и я понимаю, что важно сохранить эту историю».

Михаил Ведерников сообщил, что благодаря Федерации гребного спорта базу отремонтируют, а область поставит новые тренажеры. Часть работ запланирована уже на этот год.