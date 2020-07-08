553 жителя Псковской области с коронавирусом лечатся дома

11:49, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области на амбулаторном лечении находятся 553 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, больше всего тех, кто лечится от коронавируса дома, в Пскове и Великих Луках.

Она подчеркнула, что с амбулаторным лечением в Псковской области нет проблем. У заболевших в полном объёме есть все лекарства и средства индивидуальной защиты, уточнила Марина Гаращенко.

По последним данным, в Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.