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Общество

553 жителя Псковской области с коронавирусом лечатся дома

В Псковской области на амбулаторном лечении находятся 553 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время селекторного совещания с медиками 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, больше всего тех, кто лечится от коронавируса дома, в Пскове и Великих Луках.

Она подчеркнула, что с амбулаторным лечением в Псковской области нет проблем. У заболевших в полном объёме есть все лекарства и средства индивидуальной защиты, уточнила Марина Гаращенко.

По последним данным, в Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.

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