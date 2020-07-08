3139 человек заболели коронавирусом в Псковской области

11:20, 08 июля 2020, ПАИ

В Псковской области количество заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 3139. За сутки еще 28 человек заразились COVID-19. Новые данные привел на селекторном совещании с медиками региона 8 июля главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Уровень заболеваемости в регионе несколько выше, чем в целом по России», - констатировал Нестерук.

Также глава регионального Роспотребнадзора оценил ситуацию с коронавирусом по России. По его словам, в некоторых регионах наблюдается сокращение случаев заболевания, в других – наблюдается прирост. По количеству заболеваний в сутки Россия находится на пятом месте в мире.

Подробную статистику по коронавирусу в Псковской области опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Лидируют по количеству заболевших Псков (932 человека), Великие Луки (631), Псковский район (260).

Статистика по районам: Бежаницкий район – 34, Великолукский район – 165, Гдовский район – 66, Дедовичский район – 40, Дновский район – 97, Красногородский район – 13, Куньинский район – 27, Локнянский район – 9, Невельский район – 107, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район – 60, Опочецкий район – 38, Островский район – 230, Палкинский район – 35, Печорский район – 38, Плюсский район – 92, Порховский район – 137, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 8, Пыталовский район – 15, Себежский район – 21, Стругокрасненский район – 40, Усвятский район – 18.

Побороли коронавирусную инфекцию 1306 псковичей, скончались – 31.