После реконструкции «Таблетка» станет новой точкой притяжения псковичей – Полонская

13:36, 09 июля 2020, ПАИ

После реконструкции «Таблетка» в Летнем саду станет новой точкой притяжения псковичей. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире ПАИ-live 9 июля.

Елена Полонская напомнила, что по решению депутатов Псковской городской Думы «Таблетку» отдали Театрально-концертной дирекции. Она подчеркнула, что сейчас здание находится в очень плачевном состоянии, не используется на все 100 %, а средств муниципалитета не хватит, чтобы отремонтировать его.

Но реконструкция будет проведена, причём она будет подразумевать не только открытие театра кукол, но и прилегающей территории – парка Пушкина. «Без поддержки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова мы бы это не реализовали», – отметила Елена Полонская и добавила, что после реконструкции новый объект станет новой точкой притяжения псковичей.