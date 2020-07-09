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Общество

Губернатору Хабаровского края грозит пожизненный срок

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который задержан по подозрению в организации покушений и убийств, грозит пожизненный срок. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на юристов.

Дело, по которому задержан Сергей Фургал, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

По делу кроме губернатора были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы. Им уже было предъявлено обвинение.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде ареста.

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