Губернатору Хабаровского края грозит пожизненный срок

15:04, 09 июля 2020, ПАИ

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который задержан по подозрению в организации покушений и убийств, грозит пожизненный срок. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на юристов.

Дело, по которому задержан Сергей Фургал, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

По делу кроме губернатора были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы. Им уже было предъявлено обвинение.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде ареста.