Два вездехода и пять пожарных автоцистерн поступили в Псковскую область

15:49, 09 июля 2020, ПАИ

Два колесно-гусеничных вездехода и пять пожарных автоцистерн поступили в Псковскую область в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Спецтехника пополнила парк регионального противопожарного лесного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Олег Черней отметил, что колесно-гусеничных, плавающих вездеходов в лесном центре ещё не было. По его словам, первые дни работы показали, что эта техника не только легкая, но и обладает повышенной проходимостью и маневренностью. По мнению специалиста, эта техника будет востребована в Псковской области, потому что здесь находится очень много топей и болот.

Также парк регионального противопожарного лесного центра пополнили пять пожарных автоцистерн великолукского производства.

Ранее противопожарный лесной центр Псковской области получил четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов.