Владимир Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах

18:14, 09 июля 2020, ПАИ

Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом регионе России. Об этом 9 июля на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил глава государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что все основные пункты государственной политики строятся вокруг человека и все планы направлены на создание возможностей сбережения здоровья, для честного труда, для образования, для воспитания детей.

Глава государства отметил, что все фундаментальные основы политики нашли свое отражение в обновленной Конституции страны.

3 июля Центризбирком России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно итоговому протоколу, за поправки проголосовали 77,92 % участников голосования (57 747 288), против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

Поправки в Конституцию России вступили в силу с 4 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.