Комету NEOWISE сфотографировали над Псковским кремлём

09:00, 11 июля 2020, ПАИ

Ретроградную комету C/2020 F3 (NEOWISE) сфотографировал астроном-любитель Пётр Митрофанов над Псковским кремлём. Снимки опубликованы в группе псковских любителей астрономии в социальной сети «ВКонтакте».

«Впервые за 7 лет на нашем небе яркая комета доступна наблюдениям невооруженным глазом, – отметил Пётр Митрофанов. – В ночь на 10 июля комета была отлично видна в бинокль. Несмотря на светлое небо, хвост кометы – около градуса, блеск – около 1,5 звёздной величины».

Астроном пояснил, что видимость кометы NEOWISE будет улучшаться, и на следующей неделе при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом.

Наилучшее время для наблюдений – около 1:00.