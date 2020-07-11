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Общество

Комету NEOWISE сфотографировали над Псковским кремлём

Автор фото: Пётр Митрофанов

Ретроградную комету C/2020 F3 (NEOWISE) сфотографировал астроном-любитель Пётр Митрофанов над Псковским кремлём. Снимки опубликованы в группе псковских любителей астрономии в социальной сети «ВКонтакте».

Автор фото: Пётр Митрофанов

«Впервые за 7 лет на нашем небе яркая комета доступна наблюдениям невооруженным глазом, – отметил Пётр Митрофанов. – В ночь на 10 июля комета была отлично видна в бинокль. Несмотря на светлое небо, хвост кометы – около градуса, блеск – около 1,5 звёздной величины».

Автор фото: Пётр Митрофанов

Астроном пояснил, что видимость кометы NEOWISE будет улучшаться, и на следующей неделе при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом.

Наилучшее время для наблюдений – около 1:00.

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