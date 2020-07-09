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Общество

Комету NEOWISE смогут наблюдать жители Пскова в ночь на 10 июля

Фотография кометы C/2020 F3 (NEOWISE), сделанная 4 июля в Греции. Автор: C messier / Wikimedia

Сегодняшней ночью и в последующие ночи на небе в Пскове можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE), сообщил Псковскому агентству информации псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Поисковая карта

«Только в ближайшую ночь ожидается ясная погода и комету будет несложно отыскать, используя прилагаемую поисковую карту, – отметил он. – Лучше всего для ее наблюдений воспользоваться биноклем. Впрочем, некоторые люди с хорошим зрением отмечают, что комета видна даже невооруженным глазом».

Наилучшее время для наблюдений этой кометы в середине ночи – около 1:00.

«Комета располагается в северной стороне неба, невысоко над горизонтом, – продолжил Пётр Митрофанов. – К сожалению, на широтах Пскова светлое небо в ночное время не позволяет в полной мере получить всей зрелищности от кометы, как, к примеру, на южных широтах».

«Тем не менее, псковские любители фотографии, имеющие зеркальные фотоаппараты с объективами 24-200 мм этой ночью могут получить весьма интересные кадры кометы над объектами архитектуры Псковского кремля. И это могут быть весьма уникальные кадры», – добавил он.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года. По состоянию на 5 июля 2020 года её видимая звёздная величина составляла около 1,5.

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