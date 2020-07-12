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Общество

6,9% составляет явка на выборах главы Печорского района

На 10:00 явка на выборах главы Печорского района составляет 6,9% от общего числа избирателей. Такие данные приводит ТИК Печорского района.

Также сообщается, что на участках присутствуют наблюдатели от кандидатов и политических партий.

Как и в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовые маски, им измеряют температуру, члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ
  • Участки для голосования в Печорском районе
    Фото: ПАИ

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