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Политика

Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля

Досрочные выборы главы Печорского района проходят 12 июля. В 8:00 открылись все 20 избирательных участков на территории муниципалитета.

Ранее досрочные выборы главы Печорского района были назначены на 5 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Место главы Печорского района стало вакантным в ноябре прошлого года после обнародования видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно разговаривает с сотрудниками ГИБДД. Тогда же Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». 

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