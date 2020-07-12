Сильный западный ветер вновь ожидается в Псковской области
13 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный и северо-западный ветер ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, днем произойдёт усиление до 9-14 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем от +18 до +23 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
11 июля в Псковской области также прогнозировалось усиление ветра.