Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля
Усиление ветра ожидается в Псковской области 11 июля с 13:00 - 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Усиление западного, северо-западного ветра прогнозируется преимущественно по северным районам региона. Предупреждение о неблагоприятном явлении было получено от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».