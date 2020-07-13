Качество воды на городском пляже Великих Лук оказалось неудовлетворительным

15:51, 13 июля 2020, ПАИ

Качество воды на городском пляже Великих Лук оказалось неудовлетворительным. К такому выводу пришли сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области, которые с 6 по 10 июля исследовали воду из реки Ловать, а также песок на городском пляже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Все исследованные в Великих Луках у городского пляжа пробы воды не отвечают санитарным требованиям по микробиологическому показателю (в 2,2 раза превышено наличие в воде термотолерантных колиформных бактерий – ТКБ).

Информация о неудовлетворительных пробах воды с протоколами лабораторных испытаний направлена в администрацию Великих Лук, отметили в Роспотребнадзоре.

В то же время по физико-химическим, паразитологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН. Также по микробиологическим, паразитологическим показателям (цисты лямблий, яйца гельминтов) санитарным требованиям соответствует песок на городском пляже.

Ранее главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявлял, что городские пляжи в Пскове и Великих Луках официально не открыты, Роспотребнадзор не давал разрешений на их открытие.