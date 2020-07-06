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Общество

Городские пляжи в Пскове и Великих Луках официально ещё не открыты

Городские пляжи в Пскове и Великих Луках официально до сих пор не открыты, Роспотребнадзор не давал разрешений на их открытие. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-live 6 июля.

Александр Нестерук подчеркнул, что отдыхать сейчас на городских пляжах опасно. Люди находятся в непосредственной близости друг от друга, есть риск заражения коронавирусом, отметил он.

В этой связи главный санитарный врач региона предложил псковичам загорать и отдыхать за городом или на «диких пляжах». «Я не должен их рекламировать, но в этой ситуации они будут безопаснее, чем переполненный городской пляж», – отметил Александр Нестерук. 

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