Городские пляжи в Пскове и Великих Луках официально ещё не открыты

13:33, 06 июля 2020, ПАИ

Городские пляжи в Пскове и Великих Луках официально до сих пор не открыты, Роспотребнадзор не давал разрешений на их открытие. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире ПАИ-live 6 июля.

Александр Нестерук подчеркнул, что отдыхать сейчас на городских пляжах опасно. Люди находятся в непосредственной близости друг от друга, есть риск заражения коронавирусом, отметил он.

В этой связи главный санитарный врач региона предложил псковичам загорать и отдыхать за городом или на «диких пляжах». «Я не должен их рекламировать, но в этой ситуации они будут безопаснее, чем переполненный городской пляж», – отметил Александр Нестерук.