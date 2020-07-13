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Михаил Ведерников занял 12-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 12-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 6 по 12 июля, равняется 29,5. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 29 постов и выставил одну «историю».

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, разместивший 8 постов и 175 материалов в «историях». Второе место разделили председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, разместивший 16 постов, 61 материал в «историях» и поучаствовавший в «прямом эфире», а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, разместивший 37 постов, 23 материала в «историях». На третьей позиции – губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, разместивший 16 постов, 52 материала в «историях» и поучаствовавший в «прямом эфире».

За прошедшую неделю Михаил Ведерников поднялся с 15-го места на три позиции.

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