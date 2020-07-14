Псковская межрайонная больница вернется к штатному режиму работы с 20 июля

17:56, 14 июля 2020, ПАИ

С 20 июля Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы будут работать в штатном режиме. В Псковской области продолжается перевод свободного коечного фонда в штатный режим работы. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба 14 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик подчеркнула, что необходимо несколько дней для того, чтобы подготовить учреждения к обычному режиму функционирования. По новому приказу комитета в Псковской области переведут в штатный режим 121 инфекционную койку. Еще 751 койка останется функционировать: будет в полном объеме задействован фонд псковского COVID-центра, 90 коек в великолукском центре и 31 койка в психбольнице.

Более 70% коечного фонда для больных коронавирусом свободно в Псковской области.