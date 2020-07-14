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Общество

Более 70% коечного фонда для больных коронавирусом свободно в Псковской области

В Псковской области на 71,2 % свободен коечный фонд для больных коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что Псковская область соответствует снятию ограничений согласно первому этапу. В регионе свободно 678 из 952 коек или 71,2 %, темп прироста заболевания коронавирусом составляет менее 1 %, а уровень выполнения тестов соответствует второму этапу снятия ограничений, заметил главный санитарный врач Псковской области.

Он также сообщил, что в Псковской области в 2,6 раза снизилось заболевание внебольничными пневмониями. Но уровень внебольничной пневмонии всё равно остаётся высоким, подчеркнул Александр Нестерук.

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