664 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 664 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (989 случаев), на третьем – Псковский район (274 случая).
Всего в Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.