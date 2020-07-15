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Общество

664 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 664 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (989 случаев), на третьем – Псковский район (274 случая).

Всего в Псковской области выявлено 3 327 случаев заражения коронавирусом, 1 734 человека выздоровело, 39 – умерло.

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