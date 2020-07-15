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Общество

96 псковичей покинули больницы после лечения от COVID-19

96 псковичей покинули больницы после лечения от COVID-19, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, число выздоровевших достигло 1734 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 34 и достигло 3327. Умер, как ранее сообщалось, еще один пскович. На данный момент проведено 55 185 исследований, в том числе 684 за минувшие сутки.

Статистика по районам: Псков – 989 случаев, Великие Луки – 664, Бежаницкий район - 35, Великолукский район – 172, Гдовский район – 73, Дедовичский район – 44, Дновский район - 102, Красногородский район – 24, Куньинский район –29, Локнянский район - 10, Невельский район - 118, Новоржевский район – 20, Новосокольнический район - 61, Опочецкий район – 39, Островский район – 243, Палкинский район - 41, Печорский район – 41, Плюсский район – 96, Порховский район - 139, Псковский район – 274, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 10, Пыталовский район – 16, Себежский район – 22, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район - 18.

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