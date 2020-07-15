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Общество

Туристы заняли почти все гостевые дома в Печорах

Фото: Дарья Хваткова.

После снятия ограничений на работу музеев и посещение монастырей в Печорах наблюдается большой приток туристов. Практически все гостевые дома в городе заполнены. Об этом Псковскому агентству информации рассказала Наталья Изборская, заведующая музеем истории города Печоры.

«Туристический поток пошел, - отметила заведующая музеем. - С каждым днем в Печоры прибывают люди. Гостевые дома фактически заполнены. Городские и монастырские экскурсоводы тоже чувствуют приток гостей. Это видно даже по улицам города. У нас и так немного людей на улицах города, а в связи с последними событиями практически никого не было».

Музей истории города Печоры. Фото: Дарья Хваткова.

В город стали приезжать паломники и путешественники. По наблюдению Натальи Изборской, отдыхать в Печоры едут семьями, поодиночке приезжают немногие.

«Надеемся, что сейчас все будет более или менее стабильно. Туристов мы ждем и даже скучаем по ним. Есть очень интересные люди, от которых узнаешь какие-то интересные факты о другой местности. Ведь мы не только выдаем посетителям информацию. Это общение, узнавание друг друга», - отметила собеседница.

Музей истории города Печоры. Фото: Дарья Хваткова.

В музее истории города Печоры открыты все залы и работают уникальные выставки. Экскурсоводы рассказывают гостям о традициях и быте народа Сето, сопровождая свое повествование преданиями, говорят об истории монастыря, знакомят с эстонским и военным периодом Печор, говорят об археологических находках. В музее можно ознакомиться с частью экспозиции «Псковская земля в образах Рериха», с выставкой эстонской художницы Имби Круув «Наблюдатели».

«Многие, приезжая в Печоры, думают, что, кроме монастыря, здесь ничего нет. Становится даже немного обидно за город, потому что у него очень богатая история. Здесь жили и работали интересные люди, сохранились исторические здания. Есть, что посмотреть, что донести. Здесь люди могут не только отдохнуть, но и получить интересную информацию о своей стране», - считает Наталья Изборская.

Всплеск туристов наблюдается и в Изборске. За две недели, что крепость открыта для туристов после долгого перерыва, ее посетили более шести тысяч человек. «Всплеск есть, потому что люди соскучились по культурному отдыху, по путешествиям, по поездкам», - говорят в музее.

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