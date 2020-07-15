«Люди соскучились по путешествиям»: более 6 тысяч туристов посетили Изборск после карантина

13:55, 15 июля 2020, ПАИ

Лето в этом году радует псковичей солнечной и теплой погодой, коронавирус, кажется, отступает, а в жизнь возвращаются яркие краски и, конечно, путешествия. Несколько месяцев псковские музеи пустовали, а отважным туристам, которые все-таки решались на поездки, приходилось смотреть на крепостные стены и усадьбы со стороны. Теперь в Псковской области отменили обязательный карантин для туристов, открылись кафе и рестораны и снова вернулись к работе музеи, по которым люди непременно скучали. О всплеске туристического потока, об опасениях гостей и доступной программе Изборского музея-заповедника Псковскому агентству информации рассказала начальник отдела туризма и специальных программ музея Екатерина Иванова.

Изборский музей-заповедник открылся для посетителей 27 июня, за две недели 6200 человек побывали в Изборской крепости. На всех музейных объектах, включая Изборскую крепость, музей истории города Печоры и музей-усадьбу народа сето, побывали 8,5 тысяч человек.

«В первую неделю в крепости побывали 2500 человек, во вторую – 3700. Всего 8,5 тысяч посетителей на музейных объектах – это нормальный показатель. Бывало, конечно, и больше, и мы надеемся, что будет больше», - отметила сотрудница музея.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Туристический сезон в Печорском районе начинается в середине апреля, всплеск всегда приходится на май. Оба эти месяца Изборский музей-заповедник был закрыт из-за пандемии коронавируса. Но тысячи гостей приезжали, чтобы посмотреть на крепость извне, покормить лебедей на Городищенском озере и побывать на Словенских ключах.

«Всплеск есть, потому что люди соскучились по культурному отдыху, по путешествиям, по поездкам», - отмечает Екатерина Иванова.

Полюбившаяся туристам изборская блинная сначала работала навынос – спрос был немаленьким, теперь обслуживает посетителей на летней веранде. Места в гостевых домиках забронировали все, как только им разрешили работать с половинной загрузкой. Сейчас загрузка – 60-70%.

При этом карантин изменил многих путешественников, заставил быть более осторожными, подмечает специалист. Например, в музее-усадьбе сето гостям всегда выносят чай и пирог, но сейчас многие отказываются, опасаются.

Первыми в Псковскую область поехали гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Но на крепостной стене можно встретить и путешественников из Воркуты. «Природа, Бог и душа. Так и тянет, хочется возвращаться сюда», - поделился впечатлениями гость из Коми.

Сейчас в Изборском музее-заповеднике можно посетить крепость, музей истории города Печоры и усадьбу сето в деревне Сигово. По просьбам туристов музейщики продлили часы работы крепости в субботу, теперь она принимает гостей до 20:00. Пока что в изборских усадьбах открыта только одна историческая экспозиция и еще не проходят мастер-классы и интерактивные программы, но экскурсоводы уже водят целые туристические группы, работает блинная и местные продавцы торгуют сувенирами, медом и трубочками с вареной сгущенкой.