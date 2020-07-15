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Общество

Новую светскую экскурсию по городу разработал печорский музей

Макет Псково-Печерского монастыря, подаренный отцом Алипием. Фото: Дарья Хваткова.

В Печорах появится новый экскурсионный маршрут. Об этом Псковскому агентству информации рассказала Наталья Изборская, заведующая музеем истории города Печоры. За время карантина, пока здание музея было закрыто для посетителей, сотрудники музея разработали новую экскурсию – и не по монастырю, а по городу.

Предполагается, что специалисты начнут рассказ об истории Печор в одном из залов музея, а оттуда группа отправится на улицу, обойдет Печорскую крепость и узнает множество фактов из ее истории. «Мы попутешествуем вокруг Печорской крепости и расскажем именно об истории крепости. В монастыре экскурсоводы много рассказывают об обители, о святых и старцах, о монашестве. Это очень интересно, но есть туристы, которые не так сильно связаны с православием, которых больше интересует история и просто путешествия», - отметила Наталья Изборская.

Музей истории города Печоры. Фото: Дарья Хваткова.

Сейчас музейщики еще дорабатывают маршрут, но специалисты уверены, что в городе стоит побывать не только в монастыре. «Многие, приезжая в Печоры, думают, что, кроме монастыря, здесь ничего нет. Становится даже немного обидно за город, потому что у него очень богатая история», - считает заведующая музеем.

Музей истории города Печоры уже принимает гостей, в Изборскую крепость за две недели успели наведаться более шести тысяч туристов.

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