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Общество

Сергей Грахов прокомментировал отказ главы Новоржевского района строить дом для переселенцев из ветхого жилья

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов прокомментировал отказ главы Новоржевского района строить дом для переселенцев из ветхого жилья в 2020 году  в эфире проекта ПАИ-livе 16 июля.

«Ноздря в ноздрю идёт строительство в Великолукском и Дновском районах», - отметил Грахов, добавив, что есть содействие со стороны администрации и качество строительства хорошее.

С отставанием идёт Новоржевский район.

«У района есть уникальный шанс построить новое здание, это должен быть первый новый многоквартирный дом за последние несколько десятилетий», - рассказал спикер, отметив, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников притягивает максимальное количество денег именно в строительство.

«Мы наткнулись на волну непонимания со стороны главы Новоржевского района Софьи Пугачёвой, которая говорит, что дом не нужен, - отметил Грахов. – Не могу понять принцип такой работы, мы переселяем людей не для галочки. Такое отношение вызывает неприятное удивление».

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