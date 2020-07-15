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Общество

Софья Пугачёва предложила не строить дом для переселенцев из ветхого жилья в 2020 году

Фото Андрея Степанова

Глава Новоржевского района Софья Пугачёва отказалась от строительства многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в 2020 году. Об этом она сообщила на совещании под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, которое проходит 15 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В настоящий момент поручение губернатора со стороны района не выполняется, – отметил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. – Очень хочется, чтобы район изменил отношение к жителям, которые нуждаются в переселении из ветхого жилья».

Софья Пугачёва рассказала, что в районе на такое строительство нет денег. По её мнению, инвесторы не заинтересованы строить в Новоржевском районе, а в Великолукском районе – заинтересованы. Глава муниципалитета отметила, что это связано с низкой стоимостью жилья, и предложила отложить строительство дома в этом году. Альтернативные участки для строительства, пояснила Софья Пугачёва, находятся вдали от коммуникаций.

«Если не строите, то вы должны сказать, что решением администрации района дом не строится. И доложить губернатору, потому что было его поручение, и сообщить людям», – пояснил Василий Осипов.

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