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Общество

Михаил Ведерников предложил создать общественный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия

Фото ПАИ

Общественный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области предложил создать губернатор региона Михаил Ведерников в рамках посещения Варлаамовского угла в Пскове 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его мнению, в составе совета должны быть региональные и федеральные эксперты.

Кроме этого, Михаил Ведерников посетил отреставрированный Двор Постникова.

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