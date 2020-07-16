Михаил Ведерников предложил создать общественный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия
Общественный совет по вопросам охраны объектов культурного наследия Псковской области предложил создать губернатор региона Михаил Ведерников в рамках посещения Варлаамовского угла в Пскове 16 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По его мнению, в составе совета должны быть региональные и федеральные эксперты.
Кроме этого, Михаил Ведерников посетил отреставрированный Двор Постникова.