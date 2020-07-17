ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки

17:22, 17 июля 2020, ПАИ

На псковском вокзале 17 июля троходит торжественная отправка в первый рейс поезда «Псков – Великие Луки», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пассажирам дарят шарики и мешочки с подарками, в которых ручка и две шоколадки.

Первые пассажиры, жители Дно, уже оценили преимущество маршрута, отметив удобство, комфорт и скорость поездки.

Пригородные поезда начали курсировать с сегодняшнего дня, и будут ездить вплоть до 13 сентября 2020 года.