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Общество

ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки

На псковском вокзале 17 июля троходит торжественная отправка в  первый рейс  поезда «Псков – Великие Луки», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пассажирам дарят шарики и мешочки с подарками, в которых ручка и две шоколадки.

Первые пассажиры, жители Дно, уже оценили преимущество маршрута, отметив удобство, комфорт и скорость поездки.

Пригородные поезда начали курсировать с сегодняшнего дня, и будут ездить вплоть до 13 сентября 2020 года. 

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