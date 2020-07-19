Какие страны Карибского бассейна открыты для туристов

18:43, 19 июля 2020, ПАИ

Некоторые курорты Карибского моря уже открыты для туристов, часть примет гостей в ближайшее время. РИА «Новости» опубликовало список стран Карибского бассейна, открывшихся для отдыхающих.

Бермудские острова принимают туристов с 1 июля, Барбадос встретил первых гостей 12 июля, Пуэрто-Рико – 15 июля. В список открытых государств также входят Багамы, Аруба, Ямайка, Доминикана, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Бартелеми, Виргинские острова, Антигуа, Барбуда.

На Барбадосе жители стран, в которых за неделю было зарегистрировано более десяти тысяч случаев заболевания коронавирусом, должны будут предоставить документ об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Гости из стран с низким уровнем риска могут сдать анализ за неделю до путешествия.

Перед туром на Багамы отдыхающие должны будут заполнить электронную медицинскую визу, куда загрузят результаты обследования. В аэропортах и морских портах медики проверят температуру у каждого путешественника. В общественных местах придётся носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

22 июля откроют границы острова Теркс и Кайкос. Туристы будут обязаны представить медицинскую страховку, покрывающую возможное лечение от коронавируса. Прибывающие на Ямайку пройдут тест в аэропорту, а на острове Сент-Бартелеми тест будет необходимо проходить каждую неделю.