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Общество

Великолучан приглашают на обсуждение проекта реконструкции проспекта Ленина

Фото: Instagram администрации Великих Лук.

Жители Великих Лук смогут принять участие в обсуждении плана реконструкции проспекта Ленина. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации в Instagram.

Встреча состоится 20 июля в 17:00 возле фонтана на площади Рокоссовского.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что будет отстаивать реализацию проекта на федеральном уровне. «Это крупный и серьёзный объект, который важен для Великих Лук. Он связан с темой обновления транспортной инфраструктуры города», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, администрация внесла корректировки в проект, что позволит сохранить максимальное количество зелёных насаждений.

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