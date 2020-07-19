Великолучан приглашают на обсуждение проекта реконструкции проспекта Ленина

19:20, 19 июля 2020, ПАИ

Жители Великих Лук смогут принять участие в обсуждении плана реконструкции проспекта Ленина. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации в Instagram.

Встреча состоится 20 июля в 17:00 возле фонтана на площади Рокоссовского.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что будет отстаивать реализацию проекта на федеральном уровне. «Это крупный и серьёзный объект, который важен для Великих Лук. Он связан с темой обновления транспортной инфраструктуры города», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, администрация внесла корректировки в проект, что позволит сохранить максимальное количество зелёных насаждений.