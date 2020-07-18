Расширение проспекта Ленина в Великих Луках позволит обновить транспортную инфраструктуру

16:30, 18 июля 2020, ПАИ

Обновить транспортную инфраструктуру города позволит расширение проспекта Ленина в Великих Луках. Об этом рассказал губернатор Псковской области в своём видеообращении к жителям региона.

Губернатор отметил, что многие жители Великих Лук беспокоились по поводу судьбы деревьев, которые планируют снести при реконструкции проспекта Ленина.

«Это крупный и серьёзный объект, который важен для Великих Лук. Он связан с темой обновления транспортной инфраструктуры города», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что в город будут возвращены большие полноценные автобусы.

Федеральное правительство выделило средство на покупку автобусов для Псковской области, которые также будут обслуживать новый городской маршрут в Великих Луках.

«Для этого нужно корректное расположение коммуникаций, организация движения, организация карманов, чтобы автобусы могли выезжать», - уточнил Михаил Ведерников, добавив, что проект делался на перспективу, но источник финансирования пока не был определён.

Губернатор отметил, что поддержит администрацию Великих Лук и будет отстаивать реализацию проекта на федеральном уровне.

«Администрация внесла корректировки в проект, что позволит сохранить максимальное количество зелёных насаждений», - добавил глава региона.