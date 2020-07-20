Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

11:15, 20 июля 2020, ПАИ

От коронавируса вылечились ещё 38 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За последние сутки в регионе выздоровело 38 заражённых коронавирусом человек. Общее количество выздоровевших достигло 2 096.

Всего в Псковской области коронавирусом заболели 3 437 человек, умерло 45. Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19