Ещё 38 жителей Псковской области вылечились от коронавируса
От коронавируса вылечились ещё 38 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном telegram-канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
За последние сутки в регионе выздоровело 38 заражённых коронавирусом человек. Общее количество выздоровевших достигло 2 096.
Всего в Псковской области коронавирусом заболели 3 437 человек, умерло 45. Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19